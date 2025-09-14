Alles wie gehabt. Nach sieben Jahren gastiert der Hamburger SV wieder in München - und die Bayern feiern das übliche Torfest. Selbstbewusst geht's für Kane und Co. in die erste große Saison-Prüfung.
14.09.2025 - 11:02 Uhr
München - Nach der nächsten Watschn für den Hamburger SV schalteten die meisterlich gestarteten Bayern-Profis im Kopf direkt um auf die erste große Saison-Prüfung gegen den Club-Weltmeister. Der FC Chelsea kommt am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) nach München - und nicht nur Max Eberl ist "gespannt auf das große Spiel" zum Auftakt der Champions League. Nach einer Woche, die Vereinspatron Uli Hoeneß mit denkwürdigen Äußerungen über Sportvorstand Eberl prägte, geht es wieder um Fußball.