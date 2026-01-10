Wie geht es mit Manuel Neuer weiter? Diese Frage nehmen die Bayern mit ins neue Jahr. Die Antwort dürfte dauern. Die Torwart-Kombination mit Youngster Urbig gilt im Moment als «optimal».
10.01.2026 - 11:36 Uhr
München - Manuel Neuer wird nach einem Muskelfaserriss im ersten Bundesligaspiel des Jahres wieder im Tor des FC Bayern München stehen. Die spannende Frage, ob Deutschlands Rekordtorhüter seine grandiose Karriere beim deutschen Fußball-Rekordmeister über die Saison hinaus fortsetzt, dürfte sich dagegen erst nach Neuers 40. Geburtstag Ende März entscheiden.