Der Mainzer Trainer Urs Fischer hofft an seinem Geburtstag vergeblich auf ein Sieggeschenk seiner Mannschaft. Gegen den HSV reicht es nur zu einem Punkt.
20.02.2026 - 22:35 Uhr
Mainz - Der FSV Mainz 05 hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen weiteren Befreiungsschlag verpasst und Trainer Urs Fischer zum 60. Geburtstag nicht mit einem Sieg beschenken können. Zum Auftakt des 23. Spieltages kamen die Rheinhessen gegen den Hamburger SV nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Der Aufsteiger ist damit seit sechs Spielen ungeschlagen.