Der FC Bayern muss im letzten Spiel des Jahres in Heidenheim auch auf Vielspieler Joshua Kimmich verzichten. Ein anderer Star kann dafür dabei sein beim Kampf um die Herbstmeisterschaft.
20.12.2025 - 11:07 Uhr
München - Bayern-Trainer Vincent Kompany muss bei DFB-Kapitän Joshua Kimmich zum Jahresende die Notbremse ziehen. "Wir haben so viele Spiele gehabt. Und irgendwann ist dieser Schmerz einfach zu viel", sagte Kompany zu den Sprunggelenkproblemen, die den 30 Jahre alten Kimmich bereits seit den letzten Länderspielen im November plagen.