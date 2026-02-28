Dortmund gegen München: Fällt heute bereits eine Vorentscheidung im Titelkampf? Geht es nach der Statistik, wohl schon. Doch auch für die Borussia gibt's nach dem Champions-League-Drama Mutmacher.
28.02.2026 - 05:06 Uhr
Dortmund - Fußball-Deutschland schaut nach Dortmund. Die Borussia geht nach ihrem dramatischen Champions-League-K.o. angeschlagen ins Prestigeduell mit dem FC Bayern München. Der Rekordmeister kann mit einem Sieg heute Abend (18.30 Uhr/Sky) an der Tabellenspitze davonziehen. Was spricht für wen? Ein Überblick zum Bundesliga-Gipfel.