Jürgen Klopp sieht in Leipzig ein temporeiches Spiel, aber auch die erste RB-Heimniederlage. Und für Leverkusen dreht ein ehemaliger Leipziger das Spiel.
20.12.2025 - 20:30 Uhr
Leipzig - RB Leipzig hat im Beisein von Jürgen Klopp die erste Heimniederlage hinnehmen müssen. Trotz Führung setzte es im letzten Heimspiel dieses Jahres eine 1:3 (1:2)-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Damit stürzten die Sachsen von Platz zwei der Bundesliga-Tabelle auf Rang vier hinter den nun punktgleichen Rheinländern ab.