Nach einem zähen Spiel zwischen dem HSV und Köln bebt das Volksparkstadion. Der Grund: ein geniales Lupfertor durch Hamburgs Vieira. Doch die kriselnden Kölner kommen zurück.
14.03.2026 - 20:30 Uhr
Hamburg - Der 1. FC Köln muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga weiter auf den ersten Sieg seit Ende Januar warten. Im über weite Strecken ereignisarmen Duell der Aufsteiger beim Hamburger SV nahmen die zuletzt kriselnden Rheinländer mit dem 1:1 (1:1) aber zumindest einen Punkt mit von der Elbe an den Rhein. Der junge WM-Anwärter Said El Mala (45. Minute) traf im Abendspiel für die Gäste, die am nächsten Samstag Borussia Mönchengladbach zum Derby empfangen.