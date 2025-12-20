Kwasniok im Weihnachtspulli, Baumgart im T-Shirt: Kölns letzter Heimauftritt des Jahres bietet abseits des Platzes einiges. Auf dem Rasen bleibt die Partie gegen Union Berlin lange zäh und müde.
20.12.2025 - 17:34 Uhr
Köln - Dem Aufsteiger 1. FC Köln ist auch zum Jahresabschluss kein Befreiungsschlag gelungen. Das Team von Trainer Lukas Kwasniok unterlag dem 1. FC Union Berlin beim Wiedersehen mit Ex-FC Coach Steffen Baumgart nach einem späten Gegentor und in Unterzahl mit 0:1 (0:0) und wartet damit seit sechs Partien auf einen Sieg.