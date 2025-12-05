Noch vier Spiele bestreitet der FC Bayern vor Weihnachten. Los geht es in Stuttgart. Ein großes Comeback ist 2025 auch noch geplant, ein zweites dann im WM-Jahr 2026.
05.12.2025 - 11:24 Uhr
München - Bayern-Trainer Vincent Kompany hat seinen Comeback-Plan mit Alphonso Davies im Jahresendspurt skizziert. Der kanadische Fußball-Nationalspieler soll nach seinem Kreuzbandriss noch vor Weihnachten wieder zum Einsatz kommen - und zwar im kommenden Bundesliga-Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am 14. Dezember. Bei Nationalspieler Jamal Musiala ist ein erster Einsatz nach seinem Beinbruch dagegen erst im neuen Jahr geplant.