Die Bayern beginnen das neue Jahr so dominant, wie sie das alte beendet haben. Vincent Kompany bekommt im 50. Ligaspiel als Münchner Coach gegen Wolfsburg ein Torfest geschenkt.
11.01.2026 - 19:25 Uhr
München - Angetrieben von den Außenstürmern Luis Díaz und Michael Olise hat der FC Bayern zum Start ins neue Jahr mit dem höchsten Saisonsieg klargemacht, dass er auf dem Weg zum 35. Meistertitel nicht zu stoppen ist. Vincent Kompany konnte sich bei seinem 50. Bundesligaspiel als Münchner Trainer über eine 8:1 (2:1)-Torgala gegen Lieblingsgegner VfL Wolfsburg freuen. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund erhöhte sich auf elf Punkte, von Bayern-Jägern kann in der Bundesliga keine Rede mehr sein.