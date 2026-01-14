Der Vertrag von Hoffenheims Andrej Kramaric läuft am Saisonende aus. Der Stürmerstar möchte gerne weitermachen - und unterstreicht dies mit einem Torreigen gegen Borussia Mönchengladbach.
14.01.2026 - 22:25 Uhr
Sinsheim - Schon vor der Pause zeigte Andrej Kramaric mit drei Fingern triumphierend seine drei Tore an: Der Stürmerstar und die TSG 1899 Hoffenheim in Gala-Form haben Borussia Mönchengladbach zum Vorrunden-Abschluss in der Fußball-Bundesliga vorgeführt. Beim 5:1 (4:0) vor nur 20.750 Zuschauern in Sinsheim trafen neben dem TSG-Torjäger (22. Minute/Foulelfmeter, 45.+1/45.+4) noch Tim Lemperle (24.) und Max Moerstedt (77.) für die TSG.