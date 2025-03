Lange in Unterzahl: VfB Stuttgart stolpert auch in Kiel

Der VfB Stuttgart gewinnt auch nicht bei Aufsteiger Holstein Kiel. In Unterzahl trotzt das Team immerhin dem unglaublich effizienten Steven Skrzybski.

red/SID 08.03.2025 - 17:33 Uhr

Kein Ende der schwäbischen Schwächephase: Der VfB Stuttgart droht mehr und mehr den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu verlieren. Auch beim Abstiegskandidaten Holstein Kiel kam der Vizemeister nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und verpasste erneut den 800. Bundesligasieg in der Vereinshistorie. In Unterzahl bewiesen die Stuttgarter aber große Moral.