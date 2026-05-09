Leipzig feiert das Königsklassen-Ticket, doch auch Stuttgart darf träumen: Nach einem packenden Duell winkt nun Platz vier – und Hoffenheim lauert. Wer schafft es in die Champions League?
09.05.2026 - 17:37 Uhr
Berlin - RB Leipzig hat sich das Ticket für die Champions League geholt, und auch der VfB Stuttgart ist auf dem besten Weg in Richtung europäische Königsklasse. Die Leipziger sicherten am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga durch ein 2:1 (1:0) gegen Abstiegskandidat FC St. Pauli den dritten Platz hinter Meister Bayern München und Vize Borussia Dortmund ab.