Leipzig springt durch Sieg in Wolfsburg auf Platz vier

RB Leipzig mischt im Rennen um die Champions-League-Startplätze wieder kräftig mit. Allerdings machen es die Sachsen beim VfL Wolfsburg nach komfortabler Führung unnötig spannend.

red/dpa 11.04.2025 - 22:38 Uhr

RB Leipzig ist durch einen Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg zumindest für eine Nacht auf den vierten Platz in der Fußball-Bundesliga geklettert. Die Leipziger gewannen 3:2 (2:0) und verdrängten damit den FSV Mainz 05, der am Samstag mit einem Erfolg bei der TSG 1899 Hoffenheim wieder an den Sachsen vorbeiziehen kann.