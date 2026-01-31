Es klappt gegen Mainz einfach nicht mehr. Schon seit Januar 2022 ist Leipzig ohne Heimsieg gegen den FSV. Beim jüngsten Aufeinandertreffen überschattet eine wohl schwere Verletzung das Spiel.
31.01.2026 - 17:34 Uhr
Leipzig - Verletzungsschock um Benedict Hollerbach weggesteckt, vorläufig aus der Abstiegszone geklettert: Der FSV Mainz 05 hat bei RB Leipzig überraschend 2:1 (1:1) gewonnen und dem Champions-League-Aspiranten den nächsten Rückschlag gegen einen Abstiegskandidaten verpasst. Zumal Mainz eine womöglich schwere Verletzung von Hollerbach hinnehmen musste, der in der Anfangsphase vom Platz getragen worden war.