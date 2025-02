Eine Woche nach dem Spitzenspiel gegen Bayern holt Leverkusen einen souveränen Auswärtssieg. Gladbach verliert erst den Torwart - und kassiert dann einen Hattrick eines Augsburgers.

red/dpa 22.02.2025 - 18:01 Uhr

Der deutsche Meister Bayer Leverkusen hat den Druck auf Rekordmeister FC Bayern München erhöht und seine Pflichtaufgabe souverän gelöst. Das Team von Trainer Xabi Alonso gewann am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga souverän mit 2:0 (2:0) bei Holstein Kiel und rückt damit auf fünf Punkte an die Münchner heran. Bayern trifft am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Topspiel auf den Tabellendritten Eintracht Frankfurt.