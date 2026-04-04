Nach zwei Rückständen kämpft sich Bayer 04 zurück und gewinnt ein Tor-Spektakel gegen Wolfsburg. Die Gäste kommen damit dem Abstieg näher.

Leverkusen - Bayer Leverkusen hat mit einem Comeback in einer wilden und torreichen Partie seine kleine Ergebniskrise beendet und den VfL Wolfsburg dem Abstieg noch näher gebracht. Das Team von Kasper Hjulmand gewann nach einem 1:3-Rückstand 6:3 (2:3) gegen den Tabellen-Vorletzten aus Niedersachsen. Für den VfL unter Trainer Dieter Hecking setzte sich damit die Durststrecke in der Rückrunde fort, während Bayer 04 nach zuletzt fünf sieglosen Pflichtspielen im Saisonendspurt wieder Selbstvertrauen tankte.

Vor 29.619 Zuschauern im Leverkusener Stadion brachte Jonas Wind die Gäste (16. Minute) in Führung, ehe Alejandro Grimaldo per Elfmeter (30.) ausglich. Nur eine Minute später stellte Joakim Maehle die erneute VfL-Führung wieder her (31.), Christian Eriksen erhöhte mit dem zweiten Elfmeter der Partie (38.) sogar auf 3:1 für Wolfsburg. Grimaldo schnürte kurz vor der Pause seinen Doppelpack (44.). Nach der Pause traf Joker Patrik Schick per Strafstoß zum 3:3 (53.), ehe Edmond Tapsoba (68.), Ibrahim Maza (73.) und Malik Tillman (90.+6) die Partie für Leverkusen entschieden.

Wind trifft – Grimaldo gleicht per Elfmeter aus

Schon in einer turbulenten Anfangsphase erspielten sich beide Teams früh erste Torchancen. Nach rund einer Viertelstunde führte ein Einwurf der Werkself aus der eigenen Hälfte zum ersten Treffer: Der Ball landete bei Wolfsburgs Konstantinos Koulierakis, der per Kopf in den Strafraum verlängerte. Dort setzte sich Wind im Zweikampf gegen Rückkehrer Loïc Badé durch und erzielte sein erstes Saisontor.

Bayer 04 versuchte mit teils hohem Risiko, den Ausgleich zu erzwingen und öffnete dabei in der Defensive immer wieder Räume, die den Gästen Chancen ermöglichten. Nach einem Kontakt von Maehle an Maza im Sechzehner der Gäste entschied der Schiedsrichter Martin Petersen nicht unumstritten auf Elfmeter. Standardspezialist Grimaldo verwandelte souverän und flach halblinks zum 1:1.

Nächster Elfmeter und Doppelpack

Noch während der Jubel auf den Rängen anhielt, brachte Verursacher Maehle den VfL mit einem 20-Meter-Schuss ins rechte Eck erneut in Führung. Wenige Minuten später brachte Tapsoba dann Mohamed Amoura im Strafraum zu Fall. Zunächst ließ der Schiedsrichter weiterspielen, während der Stürmer vor dem Tor am Boden lag. Erst nach rund zwei Minuten und VAR-Eingriff gab es Elfmeter. Eriksen traf rechts unten zum 3:1.

Noch vor der Pause gelang der Werkself nach einem perfekt ausgespielten Angriff über die rechte Seite der Anschluss. Grimaldo vollendete nach einer schönen Passkombination mit Ezequiel Fernández und dem erst 18-jährigen Montrell Culbreath seinen Doppelpack. Dass Leistung und vor allem der Rückstand zur Pause zu wünschen übrigließen, machte die versteinerte Miene von Bayer-Trainer Hjulmand beim Gang in die Kabine deutlich.

Leverkusen dreht die Partie

Leverkusen startete schwungvoller aus der Pause, ehe der dritte Elfmeterpfiff der Partie ertönte - Sael Kumbedi hatte Tella im Strafraum zu Fall gebracht. Der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Schick verwandelte sicher zum 3:3-Ausgleich. Wenige Minuten später konnte Wolfsburg nach einer Ecke nicht klären. Tapsoba nutzte das Durcheinander und brachte den Ball aus rund neun Metern mit Hilfe des rechten Innenpfostens im Tor unter. Fünf Minuten später machte der Treffer von Maza zum 5:3 alles klar. Tillman gelang kurz vor dem Schlusspfiff dann noch das neunte Tor der Partie zum 6:3-Endstand gegen die konsternierten Wolfsburger.