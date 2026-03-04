Bayer Leverkusen steht beim HSV nach drei sieglosen Spielen zuvor unter Druck. Lange tun sich die Gäste schwer. Der Ersatz des verletzten Torjägers Patrik Schick erlöst die Rheinländer.

dpa 04.03.2026 - 23:04 Uhr

Bayer 04 Leverkusen hat seine kleine Ergebniskrise überwunden. Der zuletzt in drei Pflichtspielen sieglose Fußball-Bundesligist gewann das Nachholspiel beim Hamburger SV verdient mit 1:0 (0:0). Christian Kofane, der Ersatz für den kurzfristig verletzten Top-Torjäger Patrik Schick, erlöste die Rheinländer nach 73 Minuten mit dem Tor des Abends. Eine Schlussoffensive der Hamburger blieb ohne Ertrag.