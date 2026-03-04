Bayer Leverkusen steht beim HSV nach drei sieglosen Spielen zuvor unter Druck. Lange tun sich die Gäste schwer. Der Ersatz des verletzten Torjägers Patrik Schick erlöst die Rheinländer.

Bayer 04 Leverkusen hat seine kleine Ergebniskrise überwunden. Der zuletzt in drei Pflichtspielen sieglose Fußball-Bundesligist gewann das Nachholspiel beim Hamburger SV verdient mit 1:0 (0:0). Christian Kofane, der Ersatz für den kurzfristig verletzten Top-Torjäger Patrik Schick, erlöste die Rheinländer nach 73 Minuten mit dem Tor des Abends. Eine Schlussoffensive der Hamburger blieb ohne Ertrag.

 

Durch den Erfolg gegen ersatzgeschwächte Hamburger rückte der Tabellensechste eine Woche vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Englands Topclub FC Arsenal bis auf einen Punkt an den Liga-Fünften RB Leipzig heran. Die Hanseaten stehen als Tabellen-Elfter weiter nur vier Punkte vom Abstiegsrelegationsrang entfernt.

Ursprüngliche Partie kurzfristig abgesagt

Die Partie des 17. Spieltags war in Hamburg nach einem heftigen Wintereinbruch im Januar wegen Sicherheitsbedenken kurzfristig verschoben worden. Auf der Dachmembran des Volksparkstadions hatte sich damals teilweise Tauwasser gestaut.