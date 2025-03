Während der 1. FSV Mainz 05 in Leipzig triumphiert, gewinnt Dortmund zum zweiten Mal nacheinander. Derweil kassieren Heidenheim und Bochum bittere Rückschläge im Kampf um den Klassenverbleib.

red/dpa 01.03.2025 - 17:46 Uhr

Borussia Dortmund hat zum ersten Mal in dieser Saison zwei Spiele nacheinander in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Der BVB setzte sich am 24. Spieltag mit 2:0 beim abstiegsgefährdeten Aufsteiger FC St. Pauli durch. Damit bestätigte der BVB den leichten Positivtrend unter dem neuen Trainer Niko Kovac nach dem 6:0 in der vergangenen Woche.