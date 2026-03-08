Nach der nächsten Niederlage gegen den HSV zieht der VfL Wolfsburg offenbar Konsequenzen. Doch nicht nur der Trainer muss wohl gehen.

Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg hat nach übereinstimmenden Medienberichten auf die sportliche Talfahrt reagiert und wird sowohl Trainer Daniel Bauer als auch Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen freistellen. Als neuer Chefcoach soll Dieter Hecking die auf Platz 17 abgerutschten Niedersachsen vor dem ersten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bewahren. Das berichtet der "Kicker", auch die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" schreibt über dieses Szenario.

Die Wolfsburger hatten am Samstag gehen den Hamburger SV mit 1:2 verloren. Danach war es in der Volkswagen Arena auf und abseits des Platzes zu zum Teil chaotischen Zuständen gekommen.

Hecking zuletzt in Bochum gescheitert

Bauer hatte im November des vergangenen Jahres die Nachfolge von Paul Simonis angetreten und war kurz vor Weihnachten zum Cheftrainer befördert worden. Zuletzt gab es in den vergangenen sieben Spielen aber sechs Niederlagen. Dem Dänen Christiansen wird die völlig verfehlte Kaderplanung angelastet.

Hecking gewann mit dem VfL 2015 den DFB-Pokal. Zuletzt war er beim VfL Bochum tätig. Dort konnte er den Abstieg nicht verhindern und scheiterte auch beim Neuaufbau in der Zweiten Liga. Der 61-Jährige wurde daher im September entlassen.