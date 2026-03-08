Nach der nächsten Niederlage gegen den HSV zieht der VfL Wolfsburg offenbar Konsequenzen. Doch nicht nur der Trainer muss wohl gehen.
08.03.2026 - 09:57 Uhr
Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg hat nach übereinstimmenden Medienberichten auf die sportliche Talfahrt reagiert und wird sowohl Trainer Daniel Bauer als auch Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen freistellen. Als neuer Chefcoach soll Dieter Hecking die auf Platz 17 abgerutschten Niedersachsen vor dem ersten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bewahren. Das berichtet der "Kicker", auch die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" schreibt über dieses Szenario.