Die Zukunft von Cheftrainer Dino Toppmöller in Frankfurt ist nach dem 3:3 bei Werder Bremen offen. Sportvorstand Markus Krösche vermied ein Bekenntnis. Eine Entscheidung könnte schon bald fallen.
17.01.2026 - 11:58 Uhr
Frankfurt/Main - Die Entscheidung über die Zukunft von Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller rückt offenbar näher. Unter anderem nach Informationen der "Bild" und des "Kicker" soll es ein Krisengespräch geben. Auch der Hessische Rundfunk berichtete darüber. Laut "Kicker" will sich Sportvorstand Markus Krösche mit dem Hauptausschuss des Aufsichtsrats zu einer Telekonferenz zusammenschließen.