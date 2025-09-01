Bayer Leverkusen hat sich Medienberichten zufolge schon nach dem zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga von Trainer Erik ten Hag getrennt. Der erst zu dieser Saison als Nachfolger von Xabi Alonso verpflichtete Niederländer sei freigestellt worden, berichteten der TV-Sender Sky, "Bild" und Transfer-Experte Fabrizio Romano.

dpa 01.09.2025 - 11:50 Uhr

Leverkusen - Bayer Leverkusen hat sich Medienberichten zufolge schon nach dem zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga von Trainer Erik ten Hag getrennt. Der erst zu dieser Saison als Nachfolger von Xabi Alonso verpflichtete Niederländer sei freigestellt worden, berichteten der TV-Sender Sky, "Bild" und Transfer-Experte Fabrizio Romano.