Die Gerüchte halten sich hartnäckig, nun scheint Bewegung in das Thema zu kommen. RB Leipzig will sich offenbar von Trainer Ole Werner trennen. Nachfolger könnte ein ehemaliger Bayern-Spieler werden.
12.06.2026 - 18:14 Uhr
Leipzig - Trainer Ole Werner steht trotz des Erreichens aller Saisonziele bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig nach nur einem Jahr offenbar vor dem Aus. Medienberichten zufolge soll der 45-jährige Argentinier Martin Demichelis zur neuen Saison den Dritten der abgelaufenen Meisterschaft übernehmen.