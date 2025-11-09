Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich nach Informationen des TV-Senders Sky von seinem Trainer Paul Simonis getrennt. Damit zog der Club zwei Tage nach dem 1:2 bei Werder Bremen die Konsequenzen aus der anhaltenden sportlichen Krise.

dpa 09.11.2025 - 15:33 Uhr

