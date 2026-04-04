Der FC Bayern gewinnt drei Tage vor dem Königsklassen-Kracher in Madrid spektakulär in der Bundesliga. Manuel Neuer steht gegen den SC Freiburg im Fokus, zwei Youngster treffen in der Nachspielzeit.
04.04.2026 - 17:42 Uhr
Freiburg - Die Youngster Tom Bischof und Lennart Karl haben dem FC Bayern München bei der Generalprobe für das Giganten-Duell in der Champions League einen dramatischen Last-Minute-Sieg beschert. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann beim SC Freiburg spektakulär mit 3:2 (0:0), holte dabei einen 0:2-Rückstand auf und verhinderte drei Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel bei Real Madrid in der Königsklasse einen Dämpfer.