Freiburgs Igor Matanovic ist weiter in Topform. Beim knappen Erfolg gegen Köln steht der Stürmer gleich mehrfach im Fokus - erst als Torschütze, dann mit einem Elfmeter-Fehlschuss.
25.01.2026 - 19:25 Uhr
Freiburg - Dank Serientorschütze Igor Matanovic bleibt der SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga auf Schlagdistanz zu den Europapokalplätzen. Die Badener bezwangen den 1. FC Köln zum Abschluss des 19. Spieltags trotz eines frühen Eigentors mit 2:1 (2:1). Matanovic erzielte in der 44. Minute das Siegtor, 25 Minuten vor dem Ende verschoss er allerdings auch einen Handelfmeter.