Was für eine Woche für den FC Bayern. Erst der Champions-League-Erfolg gegen Real Madrid, dann der vorzeitige Gewinn der 35. Meisterschaft. Doch es gibt einen Wermutstropfen.
19.04.2026 - 19:38 Uhr
München - Vincent Kompany riss seine Arme nach dem vorzeitigen Gewinn der 35. Meisterschaft in die Höhe und umarmte seine Münchner Stars. Harry Kane & Co. zogen sich weiße T-Shirts mit einem Kakadu darauf an - seit den Feierlichkeiten 2025 ist das eine kuriose Kultfigur beim FC Bayern. Auf der Tribüne stießen Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Vereinschef Herbert Hainer mit einem Bier an, gefeiert wurde mit den Profis dann auch vor der Südkurve.