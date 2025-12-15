Der FC Bayern verpasst den Sieg und verliert Manuel Neuer. Eine erste Jahresbilanz fällt aber positiv aus. Sportvorstand Max Eberl hofft, dass im Adventskalender noch eine Vertragsunterschrift liegt.
München - Als die Bayern-Stars mit Weihnachtszipfelmützen und zerknirschten Mienen auf ihrer Dankesrunde zu den Fans schlenderten, war Kapitän Manuel Neuer in der abgedunkelten Arena nicht auszumachen. Der Torhüter erlitt beim Münchner Patzer gegen Tabellenschlusslicht FSV Mainz 05 einen Muskelfaserriss und muss das Fußball-Jahr vorzeitig beenden.