Nach dem Finaleinzug des FC Bayern und des VfB Stuttgart im DFB-Pokal dürfen vor allem Freiburg und Frankfurt aufs internationale Geschäft hoffen.
24.04.2026 - 08:40 Uhr
Der Finaleinzug von Rekordsieger Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart hat direkte Auswirkungen auf die Verteilung der deutschen Europapokalplätze. Mit der Endspielpaarung zwischen dem deutschen Meister und dem Tabellenvierten am 23. Mai steht nun definitiv fest, dass auch der Tabellensiebte der Fußball-Bundesliga in der kommenden Saison im internationalen Geschäft unterwegs sein wird.