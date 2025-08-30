Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zu Newcastle United für eine Ablöse von bis zu 90 Millionen Euro ist perfekt. Wie der englische Premier-League-Club mitteilte, erhält der 23 Jahre alte Offensivspieler dort einen langfristigen Vertrag.

dpa 30.08.2025 - 12:02 Uhr

Stuttgart - Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zu Newcastle United für eine Ablöse von bis zu 90 Millionen Euro ist perfekt. Wie der englische Premier-League-Club mitteilte, erhält der 23 Jahre alte Offensivspieler dort einen langfristigen Vertrag.