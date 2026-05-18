Trainer Alexander Blessin will mit den Verantwortlichen des FC St. Pauli den Abstieg noch analysieren. Erst entscheidet er über seine Zukunft. Zu lange wird es aber nicht mehr dauern.
18.05.2026 - 14:29 Uhr
Hamburg - Der FC St. Pauli und Trainer Alexander Blessin werden nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga erst nach einer gemeinsamen Analyse über eine weitere Zusammenarbeit entscheiden. "Ich glaube, eine Aufarbeitung ist einfach wichtig", sagte der 52-Jährige in einer Medienrunde mit Präsident Oke Göttlich und Sportchef Andreas Bornemann.