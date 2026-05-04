Wolfsburg zieht vor dem mit Spannung erwarteten Relegations-Endspiel am letzten Spieltag an St. Pauli vorbei. Der Kiez-Club taumelt Richtung Abstieg. Aus dem Duell kann auch noch ein Triell werden.
04.05.2026 - 11:47 Uhr
Hamburg/Wolfsburg - Der denkwürdig schwache Auftritt des FC St. Pauli ließ auch den Gegner nicht kalt. Ausgerechnet der Mainzer Angreifer Philip Tietz setzte nach dem perfekten Klassenerhalt seines Teams am Millerntor zu einem flammenden Plädoyer für den Kiez-Club an. Zwei Wochen vor dem von vielen Fans heiß erwarteten Duell um den Relegationsrang mit dem VfL Wolfsburg am letzten Spieltag hat der abstiegsbedrohte Verein wohl jedes aufbauende Wort nötig.