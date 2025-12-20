Stuttgart verpasst im Südwest-Duell den Sprung auf einen Königsklassen-Platz. Auch Frankfurt kann nicht gewinnen. In Wolfsburg gibt es für Trainer Bauer nach der Beförderung eine Niederlage.
20.12.2025 - 17:36 Uhr
Berlin - Der VfB Stuttgart hat im Verfolgerduell der Fußball-Bundesliga die TSG 1899 Hoffenheim nicht von einem Champions-League-Platz verdrängen können. Beide Mannschaften trennten sich torlos. Damit verbringt der VfB die kurze Winterpause auf Platz sechs. Hoffenheim ist Vierter, kann bei einem Punktgewinn von Ex-Meister Bayer Leverkusen am Abend bei RB Leipzig aber noch verdrängt werden.