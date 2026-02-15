Die Fans in Augsburg bekommen schwere Kost geboten. Ein eiskalter Moment reicht den Hausherren zum Sieg. Für die Heidenheimer wird die Rettung vor dem Absturz immer unwahrscheinlicher.

Der FC Augsburg hat den 1. FC Heidenheim in einem schwachen Kellerduell ein großes Stück weiter in Richtung 2. Fußball-Bundesliga geschossen. Mit einem cool verwandelten Foulelfmeter bescherte Alexis Claude-Maurice (80. Minute) den Fuggerstädtern beim extrem biederen 1:0 (0:0) drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln Spitzenmannschaft VfB? Immer mehr spricht dafür Dank der Tore von Ermedin Demirovic gewinnt die Hoeneß-Elf das achte Heimspiel in dieser Saison. Doch nicht nur in diesem Punkt überzeugt der Pokalsieger. Die erschreckend harmlosen Heidenheimer müssen sich nach dem neunten sieglosen Spiel am Stück dagegen immer mehr mit dem Abstieg anfreunden. Mit 13 Zählern nach 22 Spieltagen bleibt die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt Tabellenletzter und hat sechs Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 16. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel ist noch jeder Verein mit dieser Bilanz abgestiegen.

Baum schaut gar nicht hin

Von Jan Schöppner (65.) und Eren Dinkci (68.) in der Schlussphase vergebene aussichtsreiche Chancen waren Ausdruck, wie ungefährlich die Heidenheimer als schwächste Offensive der Liga wirklich sind. Claude-Maurice blieb hingegen vom Punkt eiskalt, nachdem Benedikt Gimber Augsburgs Kapitän Keven Schlotterbeck vor 30.107 Zuschauern nach einem Eckball gefoult hatte.

Trainer Manuel Baum wollte bei der Aktion lieber nicht hinsehen und richtete seinen Blick zur Bank. Augsburg hat nun sechs Zähler Vorsprung auf Werder Bremen auf Rang 16.

„VAR abschaffen“

Die Fans der Augsburger mussten sich erstmal Luft verschaffen. Nach Wochen des akuten Ärgers über den Videoschiedsrichter kritisierten sie auf Plakaten deutlich den Kölner Keller. „VAR abschaffen“, „Hört auf, den Sport kaputt zu reparieren“ oder „Entscheidungen gehören auf den Platz, nicht in den Keller“, stand auf ihren Bannern geschrieben.

„Es gibt keine klare Linie“, kritisierte den VAR auch der Augsburger Geschäftsführer Michael Ströll, der sich nicht zuletzt beim 0:2 vor einer Woche beim FSV Mainz 05 über einen äußerst fragwürdigen Elfmeter aufregen musste. „Ist er so, wie er aktuell praktiziert wird, überhaupt sinnhaft? Der VAR ist schlechter geworden.“

Gregoritsch versucht’s mit einem Heber

So viel Heißblütigkeit herrschte bei niedrigen Temperaturen auf dem Rasen nicht. Einsatz konnte man beiden Mannschaften aber nicht absprechen. Die Heidenheimer erarbeiteten sich zunächst sogar mehr Ballbesitz und ein Plus an Torschüssen. Echte Gefahr strahlten sie aber nicht aus. Die Augsburger machten es bei Abschlüssen von Kristijan Jakic (18.), Alexis Claude-Maurice (26.) und einem Heber von Michael Gregoritsch (38.) ein wenig besser.

Baum forderte von seiner Mannschaft weniger Übermut in dem Heimspiel, dafür mehr „senioriges“ Auftreten. Anstatt jedoch abgebrüht zu agieren, leisteten sich die Hausherren weiter zahlreiche Abspielfehler. Die Heidenheimer wähnten dagegen nach dem Wechsel ihre Chance, doch die Abschlüsse waren zu unplatziert und drucklos. Augsburg reichte dann eine Aktion zur Entscheidung.