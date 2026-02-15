Die Fans in Augsburg bekommen schwere Kost geboten. Ein eiskalter Moment reicht den Hausherren zum Sieg. Für die Heidenheimer wird die Rettung vor dem Absturz immer unwahrscheinlicher.
15.02.2026 - 17:26 Uhr
Der FC Augsburg hat den 1. FC Heidenheim in einem schwachen Kellerduell ein großes Stück weiter in Richtung 2. Fußball-Bundesliga geschossen. Mit einem cool verwandelten Foulelfmeter bescherte Alexis Claude-Maurice (80. Minute) den Fuggerstädtern beim extrem biederen 1:0 (0:0) drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib.