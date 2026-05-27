Der Trainer bleibt, dennoch plant Gladbach Veränderungen auf der Bank: Mit frischen Impulsen und neuem Spielstil soll eine erneute Zitter-Saison vermieden werden. Ein «Weiter so» dürfe es nicht geben.
27.05.2026 - 19:01 Uhr
Mönchengladbach - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hält trotz einer durchwachsenen Saison an Cheftrainer Eugen Polanski fest. "Wir haben uns dazu entschieden, mit Eugen in die neue Saison auch zu gehen", sagte Sportdirektor Rouven Schröder. Zugleich betonte der 50-Jährige: "Ein 'Weiter so‘ wird es nicht geben."