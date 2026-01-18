Das Abbrennen von Pyrotechnik sorgt in Augsburg für eine minutenlange Unterbrechung. Nach dem Wechsel geht's rund. Es gibt reichlich Tore - und ein 2:2.
18.01.2026 - 19:48 Uhr
Augsburg - Diesmal hat dem FC Augsburg nicht einmal eine Zwei-Tore-Führung gegen den SC Freiburg zum ersten Sieg im neuen Fußball-Jahr gereicht. Trotz eines Blitz-Doppelschlags zu Beginn einer spektakulären zweiten Hälfte musste sich die Mannschaft von Trainer Manuel Baum mit einem am Ende sogar leicht schmeichelhaften 2:2 (0:0) begnügen. Drei Tage zuvor hatten die Augsburger in der Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin (1:1) in der Nachspielzeit den bitteren Ausgleich kassiert.