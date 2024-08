Die TSG Hoffenheim setzt künftig auf EM-Teilnehmer Hlozek. Der Stürmer wird zum Rekordeinkauf und kostet noch mehr, als Mergim Berisha im vergangenen Jahr.

dpa 17.08.2024 - 14:31 Uhr

Der Wechsel des tschechischen Nationalstürmers Adam Hlozek innerhalb der Fußball-Bundesliga von Bayer Leverkusen zur TSG 1899 Hoffenheim ist perfekt. Der 22-Jährige wird damit der teuerste Transfer in der Vereinshistorie der Kraichgauer. Wie der „Kicker“ berichtete, soll Hoffenheim 18 Millionen Euro plus Boni an Meister und Pokalsieger Leverkusen bezahlt haben.