Manuel Neuer wird seine Fußball-Karriere am Saisonende nicht beenden, sondern eine weitere Saison im Tor des FC Bayern München stehen. Der deutsche Rekordmeister gab die Vertragsverlängerung mit dem 40 Jahre alten Kapitän bis Juni 2027 bekannt.

dpa 15.05.2026 - 17:04 Uhr

München - Manuel Neuer wird seine Fußball-Karriere am Saisonende nicht beenden, sondern eine weitere Saison im Tor des FC Bayern München stehen. Der deutsche Rekordmeister gab die Vertragsverlängerung mit dem 40 Jahre alten Kapitän bis Juni 2027 bekannt.