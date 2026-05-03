Der VfL Wolfsburg verdrängt in der Tabelle den FC St. Pauli und darf weiter auf den Klassenerhalt über den Umweg Relegation hoffen. Die Freiburger sind am Donnerstag international voll gefordert.
03.05.2026 - 21:26 Uhr
Freiburg - Mit einem Punktgewinn beim Europa-League-Halbfinalisten SC Freiburg schürt der VfL Wolfsburg seine Hoffnung im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Dank des 1:1 (0:0) nutzten die Niedersachsen die nächste Niederlage des FC St. Pauli aus und schoben sich am 32. Spieltag am Rivalen vorbei auf den Relegationsrang.