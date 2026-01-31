Der FC Augsburg legt eine Woche nach dem Überraschungserfolg beim FC Bayern erfolgreich nach. Im 100. Bundesligaspiel von Trainer Manuel Baum gelingt ein enorm wichtiges 2:1 gegen St. Pauli.
31.01.2026 - 17:34 Uhr
Augsburg - Rückkehrer Michael Gregoritsch hat dem FC Augsburg eine Woche nach dem Überraschungs-Coup in München den nächsten wichtigen Sieg in der Fußball-Bundesliga beschert. Der 31 Jahre alte Österreicher war mit seinem Doppelpack der gefeierte Matchwinner beim 2:1 (1:1) gegen den FC St. Pauli.