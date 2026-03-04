Leverkusen steht beim HSV nach drei sieglosen Spielen zuvor unter Druck. Lange tut sich der Königsklassen-Teilnehmer schwer. Doch der Ersatz des verletzten Top-Torjägers erlöst die Rheinländer.
04.03.2026 - 22:28 Uhr
Hamburg - Dank Ersatz-Torjäger Christian Kofane hat Bayer 04 Leverkusen seine kleine Ergebniskrise überwunden. Die zuletzt in drei Pflichtspielen sieglosen Rheinländer gewannen beim Hamburger SV das Nachholspiel der Fußball-Bundesliga mit 1:0 (0:0). Kofane, der für den kurzfristig verletzten Top-Torjäger Patrik Schick spielte, erlöste die Rheinländer nach 73 Minuten mit seinem Treffer.