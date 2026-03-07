Guirassy und Beier treffen, Simpson-Pusey fliegt: Während Dortmund jubelt, spitzt sich die Krise beim FC zu. Beim HSV und im Derby gegen Gladbach müssen nun Punkte her.
07.03.2026 - 21:07 Uhr
Köln - Die Dortmunder Profis feierten vor ihren Fans erleichtert den am Ende erzitterten Sieg. Beim 1. FC Köln richtete sich die Wut über die 1:2 (0:1)-Niederlage in Unterzahl gegen den Schiedsrichter. Weil Daniel Siebert in der Nachspielzeit keinen Handspiel-Elfmeter für die Gastgeber pfiff, obwohl der Dortmunder Yan Couto im eigenen Strafraum den Ball nach einer Flanke mit ausgestrecktem Arm berührt hatte, frustrierte die Kölner extrem.