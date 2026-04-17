Dom, Flutlicht, Abstiegskampf. Die Zutaten für einen packenden Fußballabend sind vorhanden. Ein Hamburger wird zur tragischen Figur.
17.04.2026 - 22:32 Uhr
Hamburg - Der 1. FC Köln hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt verpasst, aber zumindest einen Punkt gerettet. Dank eines späten Elfmetertreffers durch den eingewechselten Luca Waldschmidt (86. Minute) hielten sie den Konkurrenten FC St. Pauli auf Distanz beim 1:1 (0:0) in einer erst in der zweiten Halbzeit ansehnlichen Begegnung.