Stuttgart schlägt Leverkusen - und holt ganz wichtige Punkte im Rennen um die Champions League. Demirovic, Undav und Tapsoba stehen im Fokus. Für Bayer könnte die Niederlage gravierende Folgen haben.
09.05.2026 - 17:36 Uhr
Stuttgart - Trotz eines frühen Rückstands hat der VfB Stuttgart das Millionen-Spiel gegen Bayer Leverkusen gewonnen und sich in der Fußball-Bundesliga wieder auf einen Champions-League-Platz vorgeschoben. Die Schwaben bezwangen die Werkself in einer äußerst unterhaltsamen Partie verdient mit 3:1 (2:1) und eroberten in der Tabelle den vierten Rang zurück.