Der FSV Mainz 05 steht kurz vor der Verpflichtung eines neuen Trainers. Der Nachfolger des entlassenen Bo Henriksen könnte schon am Montag erstmals das Training leiten.

dpa 06.12.2025 - 06:12 Uhr

Mainz - Nach dem nächsten sportlichen Tiefschlag arbeitet Bundesliga-Schlusslicht FSV Mainz 05 mit Hochdruck an der Verpflichtung eines neuen Trainers. "Wir sind auf Kurs, bis Montag alles unter Dach und Fach zu bekommen und mit einem neuen Trainer in die letzten zwei Wochen zu starten", sagte FSV-Sportdirektor Niko Bungert nach der 0:1-Heimpleite gegen Borussia Mönchengladbach.