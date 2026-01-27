Für die Leipziger läuft es in der Liga gut. Doch auch beim insgesamt vierten Auftritt am Millerntor will zunächst kein Treffer gelingen. Dann trifft Topspieler Diomande. Zum Sieg reicht es nicht.
27.01.2026 - 22:33 Uhr
Hamburg - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat Top-Club RB Leipzig einen Dämpfer im Rennen um die Champions-League-Plätze versetzt. Die Hamburger kamen durch den späten Treffer von Martijn Kaars per Foulelfmeter in der dritten Minute der Nachspielzeit noch zu einem 1:1 (0:0). Die Sachsen beendeten zwar ihre Torlos-Serie am Millerntor-Stadion, blieben aber auch im insgesamt vierten Auftritt bei den Hanseaten ohne Sieg.