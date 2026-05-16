Vor einem Jahr hält der FC St. Pauli als Aufsteiger die Bundesliga. In der zweiten Saison läuft vieles nicht mehr. Das 1:3 gegen Wolfsburg besiegelt den Abstieg. Der VfL darf in der Relegation hoffen.
16.05.2026 - 17:30 Uhr
Hamburg - Die Bundesliga-Party des FC St. Pauli ist vorerst vorbei, der VfL Wolfsburg darf indes weiter auf Erstklassigkeit hoffen. Zwei Jahre nach dem Aufstieg ins Fußball-Oberhaus verabschiedete sich Kiezclub mit dem 1:3 (0:1) trotz einer phasenweise starken Leistung im Abstiegs-Endspiel gegen die Niedersachsen Richtung 2. Bundesliga. Dagegen retteten sich die Gäste am letzten Spieltag noch in die Relegation.