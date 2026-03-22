Das war eine beeindruckende Vorstellung des VfB. Nach dem Ausscheiden aus der Europa League in Porto dominieren die Stuttgarter den FC Augsburg beim 5:2. Die Champions League bleibt in Reichweite.
22.03.2026 - 21:47 Uhr
Augsburg - Drei Tage nach dem bitteren Ausscheiden aus der Europa League hat der VfB Stuttgart eine überragende Reaktion in der Fußball-Bundesliga gezeigt. Angeführt vom weiter treffsicheren Torjäger Deniz Undav dominierten die Schwaben den FC Augsburg beim 5:2 (3:0) vor allem in der ersten Hälfte nach Belieben und untermauerten mit dem Sprung auf Platz drei ihre Ambitionen auf einen Champions-League-Platz eindrucksvoll.