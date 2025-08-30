Das Wechsel-Theater um Nick Woltemade ist beendet, und auch sportlich ist der VfB Stuttgart wieder in der Spur. Eintracht Frankfurt überzeugt mit Effizienz. Leverkusen verspielt den Sieg in Uberzahl.
30.08.2025 - 17:35 Uhr
Berlin - Dem VfB Stuttgart ist im ersten Spiel nach dem Rekord-Verkauf von Nick Woltemade der erhoffte Befreiungsschlag in der Fußball-Bundesliga gelungen. Die Schwaben gewannen ihr Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit etwas Glück 1:0 (0:0) und holten damit die ersten drei Punkte der neuen Saison.