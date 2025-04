Thomas Müller sagt beim FC Bayern Servus. Der Münchner Rekordmann hätte gerne noch ein Jahr weitergemacht. Aber er respektiere die Entscheidung des Vereins, ihm keinen Vertrag mehr anzubieten.

dpa 05.04.2025 - 10:18 Uhr

München - Die unglaubliche Erfolgsgeschichte von Thomas Müller und dem FC Bayern München endet in diesem Sommer. Der 35-Jährige und die Münchner verlängern den am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht, wie der Fußball-Weltmeister von 2014 in den sozialen Medien mitteilte. Wo Müller seinen weiteren Weg sieht, ist die spannende Frage. Möglicherweise reizt ihn ein Fußball-Abenteuer außerhalb Bayerns, hier und da wurde über ein Engagement in den USA spekuliert.